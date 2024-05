Milan Genoa 3-3 | la doppietta di Retegui inchioda i rossoneri

Il Milan non riesce più a vincere, e non fa di certo un favore alla Curva Sud già in protesta per tutta la partita! Il Genoa agguanta il 3-3 e ringrazia soprattutto Thiaw. PAREGGIO ROCAMBOLESCO – Succede di tutto a San Siro! Milan-Genoa termina infatti sul risultato di 3-3. rossoneri vengono ... Continua a leggere>>