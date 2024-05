Meteo Napoli - torna il caldo | le previsioni fino a lunedì

(Di domenica 5 maggio 2024) Secondo le ultime, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature in salita. Situazione in tempo reale riportata dal sito il.it: Secondo la rilevazione della stazioneCapodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da ampio soleggiamento con una temperatura massima di 20°C., il dettaglio

Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli , le prossime ore saranno caratterizzate da cielo sereno, ma domani la situazione è destinata a cambiare. Situazione in tempo reale riportata dal sito il Meteo .it: Secondo la rilevazione della stazione Meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione ... Continua a leggere>>

REPUBBLICA - napoli, Conte e Gasperini più lontani, ma le gerarchie possono sempre cambiare - La Repubblica ha fatto il punto sul possibile nuovo allenatore del napoli: "Occhio alle possibili sorprese. Gian Piero Gasperini e Antonio Conte appaiono più staccati, ma la gerarchia può ancora cambi ... Continua a leggere>>

Pioli: “napoli Nessun pensiero! Non parlerò con nessuno finché avrò contratto col Milan" - Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida al Genoa, Stefano Pioli, allenatore del Milan in pole per la panchina del napoli per il prossimo anno, ha parlato dell’interesse del ... Continua a leggere>>

TMW - napoli, per il centrocampo piacciono Sudakov e Luis Alberto - Infine il napoli. Il club azzurro avrà molto da lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Un settore nel quale ci saranno novità è senza dubbio il centrocampo. L’obiettivo è sostituire Zielin ... Continua a leggere>>