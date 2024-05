Met Gala 2024 - i 40 beauty look più spettacolari di tutti i tempi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (a seguire) Si chiude qui la DIRETTA LIVE di Musetti-Galan , che ci ha riconsegnato il toscano in una finale dopo Napoli nel 2022, quando contro Matteo Berrettini. Potrebbe essere un altro derby, se Luciano Darderi batterà ... Continua a leggere>>

Tutto facile per Lorenzo Musetti nella semi finale dell'ATP Challenger 175 di Cagliari 2024 . Sulla terra rossa della Sardegna l'azzurro ha battuto Daniel Galan con il punteggio di 6-1 6-4 in un'ora e ventisette minuti, e vola così in finale , seppur in un Challenger , provando a uscire fuori da mesi ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Galan, incontro valevole per la semifinale dell'ATP Challenger 175 di Cagliari 2024, torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa in Sardegna. L'azzurro ha una chance molto ghiotta per ottenere punti e fiducia in vista degli ultimi due appuntamenti ...