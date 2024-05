Miami - la mamma di Matteo Falcinell - il giovane arrestato negli USA | Gli hanno tolto il sorriso portandolo a tentare di togliersi la vita – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 5 maggio 2024) Ammanettato, incaprettato, steso a terra per 13 minuti in condizioni di grosse difficoltà respiratorie mentre implora «please, please please» agli agenti. Stanno facendo discutere le immagini, diffuse dal Quotidiano Nazionale, dii il 25enne di Spoleto,il 25 febbraio a iscritto a NorthBeach. Ilsi trovavaStati Uniti per seguire un Master alla Florida International University ed è stato fermato dagli agenti in un locale di spogliarelliste. La madre del ragazzo, Valsta Studenikova, originaria della Slovacchia ma cittadina italiana, intervistata dal Quotidiano Nazionale racconta: «Quello che ha subito mio figlio non dovrà succedere mai più, tantomeno a un ragazzo di 25 anni, studente all’estero. A, solare e pieno ...