(Di venerdì 26 aprile 2024) Qualcuno è arrivato a dire che c`è stato un `prima` e un `dopo`… un po`successe esattamente in quegli anni in Europa...

1973, l'Huracan di Menotti come l'Ajax di Michels: la squadra che cambiò il calcio argentino con gol e spettacolo - Qualcuno è arrivato a dire che c`è stato un `prima` e un `dopo` Huracan… un po` come successe esattamente in quegli anni in Europa con il grande Ajax di.

Continua a leggere>>