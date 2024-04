Il questore di Milano | Il mondo trapper? Troppa violenza - la realtà non è un set cinematografico o un reel su TikTok

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Ilmilanese continua purtroppo a far parlare di sé, con l’arresto di 17 persone (nel 2023 ndr) tra cantanti e membri degli entourage. Nelle faide tra gruppi è addirittura maturato il tentato omicidio di due giovani, attinti da arma da fuoco da parte delShiva, poi arrestato dalla polizia. Rese di conti sulla pubblica via col rischio di colpire ignari passanti”. Lo ha detto oggi ildi, Giuseppe Petronzi, intervenuto sul palco del Piccolo Teatro Strehler durante la celebrazione del 172esimo anniversario della polizia di Stato, fondata nel 1852. Dopo la conferenza stampa tenuta ieri in questura, il dirigente di pubblica sicurezza ha comunicato altri dati rilevanti sulle attività della polizia di Stato nel 2023 a. In merito ai numeri e agli ...

Milano , 21 feb. (Adnkronos) – Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell?esercizio pubblico denominato ‘ Sound Milano ’, per ... (calcioweb.eu)

questore Milano, '4.750 arresti nel 2023, più rapine e lesioni' - Ha precisato che i dati dell'attività della Polizia nel 2023 sono da collocare "in una città che, come poche, evolve velocemente e incessantemente". (ANSA) ...ansa

Milano, borseggiatori in azione durante il Salone del Mobile: cinque arresti della polizia a Rho Fiera e in centro - Controlli intensificati disposti dal questore Petronzi in occasione del G7 e della Design Week: sventato il furto a una turista cinese in via Matteotti e a un visitatore del Salone ...milano.corriere

Borseggiatori in azione durante il Salone del mobile: arrestate cinque persone - Sono finite in manette cinque borseggiatori fermati dalla Polizia di Stato in alcuni dei luoghi più frequentati durante il Salone del mobile di Milano. Borseggiatori in azione dal salone del mobile: ...primamilanoovest