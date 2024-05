Liverpool-Tottenham domenica 05 maggio 2024 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

Jannik Sinner: «All'anca c'è qualcosa che non va, mi fermo per non buttare tre anni di carriera» - «Non voglio entrare troppo nei dettagli, diciamo che c'è qualcosa che non va all'anca. Pensavamo fosse un problema non grave, invece con la risonanza abbiamo visto che qualcosa non va al 100%, non vog ... Continua a leggere>>

Quanti capolavori sono usciti nel 2019 Questi gioconi hanno 5 anni e sono ancora in forma - Annata spettacolare il 2019, ricca di capolavori assoluti, come i cinque giochi della nostra selezione, da Control a Resident Evil 2 Remake. Che anno il 2019 vero Annata importante che ha visto l'usc ... Continua a leggere>>

Roland Garros Atp: tutte - Molto dipenderà dal risultato di Novak Djokovic al Foro Italico: il serbo che sarà testa di serie numero uno e unico tra i primi tre a scendere in campo agli Internazionali Bnl ... Continua a leggere>>