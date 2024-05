LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia vince l’oro a squadre! Campionesse per la terza volta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito in questa lunga settimana riservata agli. Rimanete con noi per la cronaca e gli approfondimenti. L’appuntamento con la grandesarà nel weekend del 25-26 con la Final Six Scudetto di Serie A, dove rivedremo all’opera tutte le Fate. Poi a inizio luglio gli Assoluti che definiranno il quintetto che andrà alle Olimpiadi. 17.06si presenterà alle Olimpiadi dad’Europa, con un punteggio che sarebbe valso il bronzo agli ultimi Mondiali. Il tutto senza Asia D’Amato. Si andrà a Parigi per cercare una grande magia. 17.05chiude glicon addirittura cinque ori sui sei messi in palio: squadra, all-around con Manila Esposito, parallele ...