LIVE – Cremona-Olimpia Milano | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come 30^ giornata dellaA1di. Con un finale di stagione dai risultati altalenanti, la formazione di coach Cavina si è assicurata una comoda salvezza ma non può più puntare a un posto nei playoff, e quindi saluterà la stagione del ritorno nel massimo campionato davanti ai propri tifosi. Di fronte, la squadra di coach Messina deve invece vincere per confermare quantomeno il secondo posto, che potrebbe diventare primo in caso di contemporanea sconfitta della Virtus Bologna. Se i meneghini dovessero perdere, invece, potrebbero anche “rischiare” di scendere al terzo posto. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 5 maggio sul parquet della ...

Il LIVE in diretta di Cremona-Olimpia Milano , sfida valida come 30^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Con un finale di stagione dai risultati altalenanti, la formazione di coach Cavina si è assicurata una comoda salvezza ma non può più puntare a un posto nei playoff, e quindi saluterà ... Continua a leggere>>

LBA - Cremona vs Olimpia Milano, diretta 18:15 1° quarto - Cremona ha vinto 4 di queste sfide, tre delle quali in casa, con l’ultima datata 20 ottobre 2019 (82-78). Dopo quella partita, l’Olimpia è in striscia aperta di sette successi consecutivi contro la ... Continua a leggere>>

La Germani ospita Brindisi per l’ultima giornata di stagione regolare: la diretta - Palla a due alle 18.15: verrà tenuto a riposo Petrucelli mentre Christon dovrebbe regolarmente ritrovare il parquet ... Continua a leggere>>

LBA - Cremona vs Olimpia Milano, dove vederla in TV, diretta 18:15 - Cremona ha vinto 4 di queste sfide, tre delle quali in casa, con l’ultima datata 20 ottobre 2019 (82-78). Dopo quella partita, l’Olimpia è in striscia aperta di sette successi consecutivi contro la ... Continua a leggere>>