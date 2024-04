Tragedia ad Arezzo | donna di 60 anni trovata morta nel fiume Arno

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 19 aprile 2024) Le prime luci dell’alba hanno portato con sé un’operazione di soccorso travagliata ad, dove i Vigili del Fuoco sono stati chiamati in azione dalla Polizia di Stato per una ricerca disperata. Una persona era segnalata come dispersa, e i segnali del suo cellulare hanno condotto le squadre di soccorso nella zona di Ponte Buriano. In un rapido dispiegamento di risorse, è stato attivato il piano prefettizio di ricerca persona dispersa, coinvolgendo il 118, i Carabinieri, il Soccorso Alpino e la Protezione Civile. I Vigili del Fuoco, guidati da una squadra locale supportata dall’Unità di Comando Locale (UCL) con personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS), hanno incluso anche un elicottero per perlustrare la zona. Verso le 11 di stamattina, un momento carico di tensione e tragico, l’elicottero Drago ha fatto una scoperta che ha gelato il sangue ...