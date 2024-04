Elisa Isoardi prende il posto di Marco Liorni o di Francesca Fialdini?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 13 aprile 2024) Attualmente al timone di Linea Verde Life, il programma leader del mezzogiorno del sabato di Rai1, potrebbe avere uno show tutto suo a partire dalla prossima stagione televisiva. Stiamo parlando dia cui sembra che la Rai voglia affidare un nuovo progetto già a settembre prossimo. Secondo indiscrezioni, sul tavolo ci sono diverse ipotesi pensati per l'ex padrona di casa de La Prova del Cuoco. La prima sarebbe quella di una trasmissione quotidiana nel pomeriggio di Rai2, da collocare subito dopo BellaMa' di Pierluigi Diaco già confermato per una terza edizione e con uno sbarco in prima serata a breve. Come la rivista NuovoTv diretta da Riccardo Signoretti, la seconda offerta prevede un programmare sabato pomeriggio di Rai1. Come è noto, dopo sei edizioni, ItaliaSì dichiuderà i battenti per ...