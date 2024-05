Lazio - tensione al fischio finale di Monza | duro confronto tra ultras e giocatori|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 5 maggio 2024) 2024-05-04 22:00:00 Fermi tutti! E’ una stagione che sta volgendo al termine nell’insoddisfazione generale quella della, alla quale non è bastata la brusca sterzata dell’avvento in panchina di Igor Tudor al posto del dimissionario Maurizio Sarri (era lo scorso 12 marzo, dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese). Il pari concesso in extremis al, che ha aperto il sabato della 35esima giornata di Serie A, rappresenta l’ennesima occasione persa per provare a dare un senso al rushe tenere vive le flebili speranze di agguantare quel quinto posto che varrebbe l’accesso alla prossima Champions League. Il pari di Djuric al 92° ha negato ai biancocelesti l’occasione di portarsi a -1 dalla Roma, in attesa della sfida dei giallorossi contro la Juve, e alimentato il nervosismo di una tifoseria che anche allo U-Power ...