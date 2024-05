Lastra a Signa | cadavere carbonizzato trovato per strada a Malmantile

(Di domenica 5 maggio 2024) Macabra scoperta oggi, domenica 5 maggio 2024, ain provincia di Firenze. Ildi un uomo è stato rinvenuto lungo la, poco dopo le 14, in località San Vito a, poco fuori dal centro abitato L'articolo proviene da Firenze Post.

Lastra a Signa (Firenze), 26 marzo 2024 – “Hi-care surgery” è il nuovo Centro di alta specializzazione oculistica a Lastra a Signa fondato dal dottor Silvio Zuccarini, medico chirurgo specialista in Oftalmologia con oltre trent’anni di esperienza che è anche direttore sanitario della struttura. ... Continua a leggere>>

Lastra a Signa ,6 aprile 2014 - In arrivo numerose iniziative in onore della partenza del Tour de France da Firenze. A Lastra a Signa mercoledì prossimo 10 aprile alle ore 17,00 si inaugura la “mostra fotografica di Ciclismo d’epoca” che ritrae con scatti originali selezionati dai soci del club ... Continua a leggere>>

