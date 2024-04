Ciclismo | a Lastra a Signa aspettando il Tour de France

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024),6 aprile 2014 - In arrivo numerose iniziative in onore della partenza deldeda Firenze. Amercoledì prossimo 10 aprile alle ore 17,00 si inaugura la “mostra fotografica did’epoca” che ritrae con scatti originali selezionati dai soci del club Cupolone Aps tre anni di ciclostoriche. La mostra è curata dal Gruppo Fotografico il Cupolone Aps in collaborazione con la struttura tecnica della “Ciclostorica La Lastrense”. Seguirà dopo la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Sindaco diAngela Bagni, la presentazione a cura del giornalista di Biciclette d’epoca Marco Pasquini del libro del nipote del campionissimo Learco Guerra, Learco Guerra Jr., presente con il fratello ...