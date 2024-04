Migranti | sindaco Lampedusa | ‘sbarchi continui | chiediamo nave dedicata ai trasferimenti’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024) Palermo, 8 apr. (Adnkronos) – “I numeri degli sbarchisull’isola dinon mi stupiscono. Per fortuna rispetto allo scorso anno si è registrata una diminuzione del 50 per cento degli arrivi e questo mi sta bene, sono numeri gestibili. Dalla mezzanotte ad ora sono stati dieci gli sbarchi, anzi li chiamerei soccorsi. Noi peròamo a chiedere unaai trasferimenti. Fino a due giorni fa ho sentito il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione”. A dirlo all’Adnkronos è ildi, Filippo Mannino, dopo l’ennesimo sbarco. “Sono cambiate le modalità degli sbarchi – dice ancora – non arrivano più barche grosse, ma piccole imbarcazioni. E questo permette una gestione diversa, con calma, non sono numeri ...