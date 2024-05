Lago Patria non è la periferia di Giugliano! Editoriale

“Ho avvisato più volte Anas e Regione Campania degli sversamenti illeciti nell’are di Lago Patria dove ieri ci è stato il Rogo ” a dirlo è stato il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi . Rimozione rifiuti a Lago Patria , Pirozzi : “Continui i miei solleciti agli enti competenti in quell’area” Il primo ... Continua a leggere>>

colpo grosso all'ufficio postale di Lago Patria, lungo il litorale giuglianese. Una banda di malviventi è entrata in azione dopo mezzogiorno, portando via circa 40mila euro. Lago Patria, colpo grosso all'ufficio postale: banditi via con 40mila euro Ancora ignota la dinamica del raid. I rapinatori