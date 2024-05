Rogo a Lago Patria - Pirozzi | Mandate continue richieste ad Anas e regione

colpo grosso all’ufficio postale di Lago Patria , lungo il litorale giuglianese. Una banda di malviventi è entrata in azione dopo mezzogiorno, portando via circa 40mila euro . Lago Patria , colpo grosso all’ufficio postale : banditi via con 40mila euro Ancora ignota la dinamica del raid. I rapinatori ... Continua a leggere>>

“Un disastro annunciato”, gli ambientalisti sul piede di guerra dopo il maxi rogo a Giugliano - Nube tossica di un incendio ha invaso l'Asse Mediano a giugliano. Kosmos aveva già denunciato un'attività di sversamento di rifiuti speciali nella zona.

Continua a leggere>>

Giugliano, il rogo di ieri pomeriggio: bruciati, probabilmente, rifiuti già segnalati anche via social - Le fiamme si sono alzate altissime sotto ad un fumo nero intensissimo che ha intossicato l’aria per diversi km, non lontano dal campo rom di via Carrafiello ...

Continua a leggere>>

Terra dei fuochi: nube tossica a lago patria - Una densa nube nera visibile da chilometri. Odore acre nell'aria. Il video è stato girato da residenti della zona. Siamo a Giugliano, in provincia di Napoli. Nella cosiddetta terra dei fuochi. L'incen ...

Continua a leggere>>