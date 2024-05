Ucraina - Zelensky | Cacceremo Putin Russia prepara spallata

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 5 maggio 2024) (Adnkronos) – “Vladimirè pazzo, lodall’”. Nella fase cruciale della guerra con la, Volodymyrprova a tenere alto il morale e a mantenere nel mirino l’obiettivo sempre dichiarato: respingere gli invasori e mantenere l’integrità territoriale della. Le parole del presidente ucraino arrivano in un momento particolarmente critico. Le forze di Mosca premono lungo la linea del fronte e nel Donetsk assediano la roccaforte di Chasiv Yar, snodo determinante per il controllo della regione e per l’eventuale organizzazione di una più ampia offensiva, che esperti e analisti attendono tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. La caduta di Chasiv Yar è “questione di tempo”, ha ammesso Vadym Skibitsky, numero 2 dell’intelligence della ...