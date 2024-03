La Fortitudo domina e spazza via Latina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Bologna, 23 marzo 2024 – Tutto facile per lache nell’anticipo della sesta giornata della fase ad orologio di serie A2 passa senza affanni in casa della Benacquista Assicurazioni per 63-77. Dopo una partenza ad handicap con l’8-0 laziale nei primi 2’ di gioco, la Effe prende in mano il confronto e vincendo. Nel nuovo Palasport di Cisterna diche ospita le sfide in casa della Benacquista Assicurazioni la Effe scende in campo priva di capitan Matteo Fantinelli e della prima punta Pietro Aradori, due assenze importanti che costringono coach Attilio Caja a rivoluzionare le proprie rotazioni. In campo si sfidano due squadre alla caccia di punti fondamentali per entrambe, con laalla ricerca di una vittoria che le permetterebbe di raggiungere in classifica Udine, mentre ...