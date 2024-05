Kiko lancia una limited edition a tema Bridgerton

(Di domenica 5 maggio 2024) In occasione del ritorno dicon una terza stagione dedicata a Penelope e Colin,Milano ha rinnovato l’interesse per il glam Regency proponendo una capsule collection in edizione limitata di make-up.sta per tornare e anche il mondo del make-up ha deciso di riattivarsi, realizzando una capsule collection ad hoc. Ad idearla è stataMilano, proponendo ben otto prodotti che permetteranno di ricreare attraverso texture e colori un make-up in perfetto stile Regency. Crediti: Instagram/– VelvetMagComplice il successo della serie televisiva in casa Netflix, lo stile Regency negli ultimi anni è stato piacevolmente protagonista della scena glam, sia per quanto riguarda le proposte di guardaroba (come il ritorno del corsetto) che per le chicche beauty. Oltre alle acconciature ...

