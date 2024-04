Arriva una nuova collaborazione che è in line con l’hype per la nuova stagione di Bridgerton : KIKO MILANO collabora con Shondaland e la serie di grande successo di Netflix per lanciare la sua nuova collezione KIKO X Bridgerton , in edizione limitata. Scopriamo insieme qualche spoiler su questo ... (metropolitanmagazine)

Bargain Hunt expert Eric Knowles opens up on harrowing health battle - Bargain Hunt presenter Eric Knowles has revealed his experience suffering with a terrifying illness as a child and opens up about being hospitalised at such a young age ...ok.co.uk

kiko x bridgerton , e ora ci truccheremo tutte come le protagoniste della serie cult - Mentre arriva su Netflix la terza, attesissima stagione della serie in costume, ambientata in un'utopica età della Reggenza Inglese, kiko lancia una collezione liberamente ispirata al mood bridgerton.vanityfair

kiko Milano unveils bridgerton make-up collection that will give you a radiant Regency era look - Season three of Netflix's Bridgeton is almost back on our screens, and to celebrate make-up brand kiko Milano has launched a five-piece collection in collaboration with the TV show ...ok.co.uk