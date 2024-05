Kaleen all’Eurovision 2024 - chi è la cantante dell’Austria

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 5 maggio 2024)rappresenta l’AustriaSong Contest. Unae performer nonché “nipote d’arte” già nota nel suo Paese d’origine, dove ha lavorato sia come coreografa che con la sua voce, fondando persino la sua etichetta discografica. Bella e intraprendente,partecipa alla gara con il brano We Will Rave, tutto da ballare., una “nipote d’arte” dal grande talento Classe 1994,– pseudonimo di Marie-Sophie Kreissl – è nata a Wels ma cresciuta a Ried im Traunkreis, nell’Alta Austria. La sua passione per la musica è nata sin da bambina anche grazie all’influenza della nonna Hanneliese Kreißl-Wurth, che è una compositrice, paroliera e produttrice di brani folk e musica popolare tedesca tra le più conosciute e apprezzate di tutta ...