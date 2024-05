(Di domenica 5 maggio 2024) Una giornata da urlo per ilitaliano la terza e ultima deldi2024, evento valevole per il World Tour che mette in palio punti vitali in ottica ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Il movimento nostrano ha potuto festeggiare la doppia vittoria dinei +78 kg e dinei -100 kg. Peruna conferma di quanto visto quest’anno, citando il secondo posto neldi Baku e il terzo nela Tbilisi. La nostra portacolori ha colto la prima affermazione in un evento di questa tipologia, piegando al primo turno la kazaka Akerke Ramazanova (tre shido). Nei quarti di finale un waza-ari e ...

Si apre con una medaglia di bronzo il Dushanbe Grand Slam di Judo per l’Italia. A ottenerla è Veronica Toniolo , che riesce a salire sul podio nel tabellone riservato alle atlete fino ai -57 kg. Terza testa di serie del torneo, l’azzurra ha sconfitto nella finalina che valeva il terzo posto Maysa ... Continua a leggere>>

Si apre con un bel podio nella prima giornata per l’Italia il Grand Slam di Dushanbe 2024, penultimo evento del World Tour di Judo in avvicinamento ai Campionati Mondiali di Abu Dhabi. Veronica Toniolo ha disputato una gara di alto profilo in Tagikistan, conquistando un prezioso terzo posto nella ... Continua a leggere>>

Va in archivio senza podi sul fronte italiano la seconda giornata del Grand Slam di Dushanbe 2024, evento valevole per il World Tour di Judo che mette in palio punti vitali in ottica ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi. Il movimento azzurro può comunque sorridere per la ... Continua a leggere>>

judo, Asya Tavano e Gennaro Pirelli trionfanti nel grand Slam a Dushanbe - Una giornata da urlo per il judo italiano la terza e ultima del grand Slam di Dushanbe 2024, evento valevole per il World Tour che mette in palio punti ... Continua a leggere>>

grand Slam di Dushambe, la stella Hojo resta imbattuta - A Dushambe, in Tagikistan, è andata in scena la seconda giornata del grand Slam di judo ... Continua a leggere>>

judo, Savita Russo si ferma ad un passo dal podio nei -63 kg al grand Slam di Dushanbe - Va in archivio senza podi sul fronte italiano la seconda giornata del grand Slam di Dushanbe 2024, evento valevole per il World Tour di judo che mette in ... Continua a leggere>>