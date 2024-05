(Di domenica 5 maggio 2024) Si risolverà nelle prossime ore la vicenda dei 15rimastisull’isola di Socotra, in: il volo di rientro verso gli Emirati è previsto entro. Tutti sono stati avvertiti e la situazione al momento non presenta ulteriori problemi. Il gruppo, a causa della guerra civile in atto nel Paese, non era riuscito a rientrare nei tempi previsti.

«Lasciatemi qui» è una delle caption più riccorenti per accompagnare le foto social delle vacanze. Quello che per la maggior parte delle persone è solo un remoto... Continua a leggere>>

Yemen , turisti italiani bloccati nel Paese: arriva l’importante svolta . Gli ultimi aggiornamenti Se non si tratta di una vera e propria svolta allora poco ci manca. La cosa certa è che i 15 turisti italiani , rimasti bloccati nello Yemen (precisamente a Socotra), non stavano aspettando altro se non ... Continua a leggere>>

È previsto per la giornata di domenica 5 maggio il rientro del gruppo di Turisti italiani rimasto bloccato sull'isola di Socotra , in Yemen , da più di una settimana. Secondo quanto si apprende, è stato organizzato un volo diretto negli Emirati, da dove i connazionali potranno poi fare ritorno in ... Continua a leggere>>

italiani bloccati in Yemen. Oggi il viaggio di ritorno - Quindici italiani bloccati a Socotra in Yemen rientreranno presto negli Emirati. La situazione è sotto controllo nonostante ritardo dovuto alla guerra civile. Continua a leggere>>

Valentino Shoes ancora nel mirino. L’allarme mette in fuga i ladri - Un tentativo di intrusione nel cuore della notte ha fatto risuonare l’allarme nell’area artigianale di Levane e in particolare alla Valentino Shoes, azienda di punta del polo produttivo di via Valiani ... Continua a leggere>>

Turisti bloccati in Yemen, infermiera di Riccione in vacanza: “Sto bene, torno a casa” - Gli italiani in vacanza nell’isola di Socotra sono stati ospitati dalla comunità locale. Nel Paese da anni si consuma un conflitto civile. In mattinata è atteso il volo di rientro nel gruppo ... Continua a leggere>>