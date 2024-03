Inter | calciomercato senza botti? Da Zielinski a Taremi | fino al contratto di Lautaro e Inzaghi La situazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Archiviata (suo malgrado) la Champions e archiviato (quasi) il discorso scudetto, l’ha già le idee chiare su come muoversi. Tanto che ildei probabilissimi campioni d’Italia è già partito da mesi, con operazioni già concluse e una certezza: non ci sarannodi mercato clamorosi. Spese folli? Nessuna: la gestione Marotta–Ausilio è molto oculata, e la scelta di puntare su alcuni acquisti mirati, di prospettiva o già formati, è piuttosto chiara. Anche perché, allo stato dell’arte, la squadra non avrà bisogno di rivoluzioni. Due arrivi già ci saranno: si tratta die, a breve, anche. Il trequartista si svincola dal Napoli, ha già sostenuto le visite mediche e firmerà a giugno un quadriennale a circa 4,5 milioni di euro. Tutto fatto, nessuna sorpresa. E non dovrebbero ...