Inside out 2 | i nuovi personaggi e quelli che ritornano nel sequel

(Di domenica 5 maggio 2024) Quando nel 2015 uscìOut, il successo fu immediato, accolto dal pubblico con tanta emozione, tema centrale del capolavoro Pixar, e affetto per Riley, la giovane protagonista che si è trovata nel mezzo di diversi cambiamenti tutti insieme. Neloramai alle porte, previsto – nelle sale italiane – per il 19 giugno 2024, ritroviamo Riley tredicenne (nonostante siano passati per noi quasi dieci anni) affrontare nuove esperienze, nonchéssime emozioni, che compaiono in questa fase della sua vita. Vediamo quindi tutti i dettagli suOut 2: iche già conosciamo, e alcune “sostituzioni”.Out 2:= nuove emozioni La prima “novellina” annunciata dalla ...

Windows 11 Insider Beta Channel : Novità della Build 22635.3212 (KB5034845) Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il Canale Beta del Programma Windows Insider , con la Build 22635.3212 (KB5034845) , Introduce ndo alcune interessanti novità, tra cui l’aggiunta dei Nuovi Badge per i Widget . ... Continua a leggere>>

Lo sparatutto Star Wars di Respawn Entertainment, cancellato come da notizie dei giorni scorsi, sembrava avere caratteristiche molto interessanti. nuovi dettagli in merito sono emersi da un noto insider . Come riporta Tom Henderson di insider Gaming, infatti, il videogioco era ritenuto davvero ... Continua a leggere>>

Nel 2015, grazie a Inside Out, siamo entrati per la prima volta nella complessa mente della piccola Riley, esplorando il mondo delle emozioni e come queste influenzano la nostra vita. Il film ci ha trasportato in un viaggio avvincente attraverso le profondità della psiche umana, offrendoci una ... Continua a leggere>>

inside Out 2, l'audizione di Maya Hawke ha commosso il regista - Il regista di inside Out 2 ha raccontato del processo di selezione per il casting del sequel soffermandosi soprattutto sull''audizione di Maya Hawke, che l'avrebbe commosso. Continua a leggere>>

Passioni animate: in arrivo al cinema "inside out 2" - Le cinque emozioni del primo capitolo incontreranno nuovi amici. Il quadro comandi viene allargato, non senza qualche litigio: Ansia, Noia, Invidia e Imabarazzo si preparano a entrare in scena ... Continua a leggere>>

inside Out 2: ecco alcuni dettagli sui nuovi personaggi dell’atteso sequel - inside Out 2, l’atteso sequel del film Pixar, è in arrivo nei cinema americani il 14 giugno ( GUARDA IL TRAILER ). Recentemente, CB ha avuto modo di vederne 35 minuti in anteprima: ecco alcune ... Continua a leggere>>