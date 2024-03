Star Wars | lo sparatutto cancellato di Respawn in nuovi dettagli da un insider

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 1 marzo 2024) LodiEntertainment,come da notizie dei giorni scorsi, sembrava avere caratteristiche molto interessanti.in merito sono emersi da un noto. Come riporta Tom Henderson diGaming, infatti, il videogioco era ritenuto davvero fantastico dalle persone che ci stavano lavorando e dai feedback dei primi tester che lo avevano provato. Per Electronic Arts, però, il rischio economico legato al nuovo progetto era troppo alto. Secondo le indiscrezioni, nel gioco avremmo impersonato un Mandalorian cacciatore di taglie, anche se diverso da quello della serie TV di Disney+. Nel gioco ci sarebbe stato un hub centrale, chiamato The Den, dal quale accedere al terminale per i ...