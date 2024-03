Paderno Dugnano | di nuovo lavori al ponte Battisti dopo due anni di stop

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024)(Milano), 15 marzo 2024 – Non c’è due senza tre, ma neanche tre senza quattro. Lo avevamo annunciato a febbraio che ilavesse un problema ai giunti,l’ennesimo sopralluogo tecnico. Ora arriva la conferma da parte del Comune: si procederà con la sostituzione dei giunti di dilatazione per l’infrastruttura che collega le viee Camposanto. Iinizieranno lunedì 18 marzo e vedranno la sostituzione di tutti gli ancoraggi delle piastre a pettine, che formano i tre giunti. “A seguito degli episodi di malfunzionamento registrati negli scorsi mesi e degli interventi di sistemazione puntuali di volta in volta eseguiti, il Comune ha condotto una verifica tecnica finalizzata a valutare l’efficacia della posa di tutte le componenti ...