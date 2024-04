Finlandia | sparatoria a scuola dopo lite tra ragazzini | morto un 12enne | feriti altri due | l' aggressore arrestato dalla polizia

(Di martedì 2 aprile 2024) Unasi è verificata questa mattina in unainnella città di Vantaa, la quarta più grande del Paese, non lontanocapitale Helsinki. Il tragico bilancio è di un ragazzino di 12 anni deceduto edue sonoin modo grave: a sparare contro di loro è stato un co

Helsinki , 2 apr. (Adnkronos) – Una sparatoria è avvenuta in una scuola di Vantaa, città non lontana da Helsinki situata nel sud della Finlandia . Un ragazzo di 12 anni è stato ucciso ed altri due ... (calcioweb.eu)

sparatoria in una scuola in Finlandia, tre minorenni coinvolti - La polizia finlandese è intervenuta in risposta ad una sparatoria in una scuola a Vantaa, cittadina a pochi chilometri a nord di Helsinki. Coinvolti tre dodicenni . Tra loro il ragazzino responsabile ...ansa

Finlandia, spari a scuola fatali per uno dei colpiti: morto un 12enne - È morto uno dei ragazzini rimasti coinvolti in una sparatoria in una scuola elementare a Vantaa, alla periferia di Helsinki, in Finlandia.iltempo

Finlandia, sparatoria in una scuola: fermato il responsabile, è un 12enne - Il presunto colpevole è stato catturato", ha detto il Ministro dell'Interno Mari Rantanen. Le precedenti sparatorie nelle scuole in Finlandia hanno messo a dura prova la politica finlandese sulle armi ...repubblica