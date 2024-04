Claver Gold | «Una deluxe per la mia generazione del rap»

(Di sabato 6 aprile 2024) Si intitola Questo non è un cane/Domo (Woodworm/Universal Music Italia) il nuovo album diche contiene i brani del precedente Questo non è un cane arricchito dai più recenti singoli I miei cani, Con i miei brothers e collaborazioni inedite con esponenti della scena rap italiana a cui l’artista è legato da rapporti di stima musicale ed amicizia. Tra questi Il Turco, Bader Dridi & Brenno Itani, Kenzie, Davide Shorty & SPH, Mattak, Danno & Kaos, Dutch Nazari, Valter Guidi & Djomi, Bleach, Chiky Realeza, Murubutu, Moder e Ugo Crepa. Una riedizione sui generis e unadecisamente ricca, che propone una nuova visione del progetto diuscito nel 2022. «Non sono un grande conoscitore delledei dischi. – ci dice – Non sapevo come si facesse ...

