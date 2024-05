Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 2 maggio 2024) Gonnellina in jeans, maglione bordeaux e sorriso smagliante: eccola lanel giorno del suo nono compleanno. Circondata da fiori e affetto, la figlia diMiddleton e del principeappare sull’account social ufficiale dei genitori che come tradizione hanno condiviso lo scatto per festeggiarla e per permettere a...