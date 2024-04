Camion oltre il passaggio al livello - impatto col treno a Santa Maria Capua Vetere Traffico ferroviario rallentato

(Di martedì 30 aprile 2024) Incidente acontro unfermo ad unchiuso: non ci sono feriti ma treni in forte ritardo.

Nel 2014 esplose sul Pacifico un oggetto interstellare, al quale due scienziati hanno associato potenziale tecnologia aliena. Ma il segnale utilizzato fino ad oggi per spiegare il fenomeno, curiosamente, sarebbe stato provocato dalle vibrazioni di un camion in transito.Continua a leggere Continua a leggere>>

Il Comune guarda al futuro e alla sicurezza della Viabilità locale. La giunta ha approvato infatti il progetto di fattibilità tecnico economica per la riduzione del rischio all’intersezione tra la strada vicinale Poggio Biello e via Matteotti. Inoltre, il consiglio comunale ha approvato lo ... Continua a leggere>>

Cisterna, lo spartitraffico impossibile nella nuova piazza: bus costretti a salirci sopra - Sono in corso in piazza Salvo D’Acquisto i lavori per realizzare uno spartitraffico nell’area antistante la stazione ferroviaria. Questo ha comportato un restringimento della ...

Continua a leggere>>

Movieri, Colonno, Griante e camion: svolta in quattro tappe. Ora i fatti - Variante Dopo le promesse di Anas e ministero dei Trasporti, resterà altissima l’attenzione. Attesi i fondi per i movieri, la ripresa dei lavori ai due portali e l’ordinanza per i mezzi pesanti Ora no ...

Continua a leggere>>

C’è l’ordinanza: vieta il parcheggio dei mezzi pesanti nelle vicinanze del parchetto - VIADANA - I camion non potranno più circolare, e quindi anche parcheggiare, in via Al Ponte, strada nella golena del Po. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco ...

Continua a leggere>>