Il mondo del giallo in lutto | se ne va il re dei misteri dell’Inghilterra dei Tudor

(Di domenica 5 maggio 2024)neldei romanzi gialli: si è spento a 71 anni, uno dei più noti scrittori britannici dei romanzi del mistero. Illetterario dice addio a Christopher John Sansom, celebre autore britannico noto per i suoi romanzi gialli ambientati nell’affascinante e turbolenta Inghilterra dei. Christopher John Sansom – screenshot IG @editions pocket – Notizie.comL’autore si è spento all’età di 71 anni in una casa di cura di Brighton, dopo una lunga battaglia contro il mieloma multiplo, un tipo raro e incurabile di cancro che colpisce il midollo osseo. Sansom: una carriera letteraria brillante Sansom ha lasciato un segno indelebile nel panorama letterario con la sua serie di successo incentrata sul personaggio di Matthew Shardlake, un avvocato gobbo trasformatosi in investigatore. Questi thriller storici hanno ...

