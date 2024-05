Paul Auster - il mondo perde il grande romanziere di una piccola America

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) di Adriano Tedde* In 4321, romanzo del 2017 di, il protagonista è uno studente della Columbia University che partecipa all’occupazione dell’edificio della Hamilton Hall durante le proteste studentesche del 1968, proprio come fece lo scrittore, al tempo appena ventenne, arrivato nellaMela dal vicino New Jersey. Allora come oggi, Hamilton Hall fu evacuata da un duro intervento della polizia newyorkese. Chissà come lo scrittore avrebbe commentato gli eventi riportati dai media il 1° maggio scorso. Sfortunatamentesi è spento il 30 aprile, all’età di 77 anni, a causa di un tumore ai polmoni. Con la scomparsa diilun. Tradotto in più di venti lingue, lo ...