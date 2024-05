Rebecca Staffelli a Verissimo rivela dettagli sul suo matrimonio Le dichiarazioni

(Di sabato 4 maggio 2024)arriva acol suo fidanzato Alessandro Basile. L’inviata social del GFsul loro. Lenell’ultima edizione del Grande Fratello ha affiancato il conduttore Alfonso Signorini in qualità di inviata social. La nota speaker radiofonica è arrivata nel salotto televisivo di Silvia Toffanin in compagnia del suo fidanzato.e Alessandro hanno avuto modo di raccontare il loro amore e di svelare qualcheo sul loro imminente. Leggi anche L’Isola dei Famosi, spunta un nuovo retroscena: l’indiscrezione Ledei futuri sposi… La meravigliosa storia d’amore con ...

Anche in questo fine settimana, dalle ore 16:30 su Canale 5, andrà in onda un nuovo doppio appuntamento con Verissimo , condotto da Silvia Toffanin. Numerosi gli Ospiti che si alterneranno nel salotto pomeridiano della rete ammiraglia di casa Mediaset e che si racconteranno tra vita privata e ... Continua a leggere>>

Rebecca Staffelli a Verissimo con il fidanzato ha parlato di come sia nata la loro bellissima storia d’amore. I due hanno raccontato anche di aver dovuto interrompere i progetti per il matrimonio per colpa del Covid. Poi hanno pensato alla casa ed ora si stanno concentrando sui lavori da farci e ... Continua a leggere>>

Per la prima volta insieme in tv Rebecca Staffelli e Alessandro Basile si raccontano nel salotto di Verissimo . Tra la figlia di Valerio Staffelli e il compagno ci sono 15 anni di differenza .Continua a leggere Continua a leggere>>

Rebecca staffelli chi è - Rebecca staffelli arriva nel salotto di Silvia Toffanin assieme al fidanzato Alessandro Basile. Nella puntata di sabato 4 maggio nel salotto di verissimo tra gli ospiti ci sarà anche la ... Continua a leggere>>

Rebecca staffelli sposa Alessandro Basile: «In 7 secondi ho capito che era la persona giusta per me». I dettagli del matrimonio - A verissimo durante la puntata di sabato 4 maggio, Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio molti ospiti che hanno raccontato aspetti inediti della loro vita, esperienze e ricordi del passato. Continua a leggere>>

Brasile, fiume in piena sfonda e ribalta ponte autostradale: le immagini choc - (LaPresse) Le forti piogge stanno provocando enormi inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile. Almeno 39 le vittime ma i dispersi sono ancora tanti. In un video virale sui social ... Continua a leggere>>