Il Lecce ha scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero lampo di D’Aversa | al suo posto Luca Gotti

Il Lecce ha scelto, Luca Gotti sarà il nuovo allenatore: domani l'ufficialità dopo l'esonero di D'Aversa: Il Lecce ha scelto, Luca Gotti sarà il nuovo allenatore: domani l'ufficialità dopo l'esonero di D'Aversa: La fumata bianca c'è stata nel corso del pomeriggio, per l'ufficialità bisognerà attendere domani dopo la sottoscrizione del contratto. Sarà Luca Gotti a ...

