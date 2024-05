Golf - DP World Tour | Otaegui trionfa a Shenzhe - Migliozzi chiude secondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Adrianha vinto il Volvo China Open 2024, laureandosi campione an con 198 (67 66 65, -18). Quinto successo in carriera sul DPper lo spagnolo, che ha fatto la differenza con i birdie alla terzultima e penultima buca e – in virtù della top 3 nella classifica dell’Asian Swing – ha conquistato uno dei tre posti per il PGA Championship: “Sono davvero contento, attendevo questa vittoria da tempo. Ho pensato colpo dopo colpo, senza mai guardare il leaderboard“. Mastica amaro l’azzurro Guido, che ha visto sfumare la vittoria per un soffio,ndo alposto con un totale di 199 (65 67 67, -17) colpi. Temporaneamente in vetta dopo il quinto birdie di giornata alla buca 16, proprio nel finale è stato superato da ...