Capuano | «Inter fuori ai rigori Rimpianto per gli errori di San Siro»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Giovanniha commentato a caldo su Twitter la deludente eliminazione dell'dalla Champions League contro l'Atletico Madrid. Grossa macchia. ELIMINATI – Fa male, tanto male uscire in questo modo. Beffa incredibile per i nerazzurri, che avrebbero meritato di più dal fato in questi 180 minuti contro l'Atletico Madrid. Giovannidice la sua su Twitter: «L'esce aidopo una serata di grande sofferenza. Rimpiange glia San, il gol 'regalato' al ritorno subito dopo il vantaggio e troppa imprecisione negli ultimi passaggi quando ha creato i presupposti per fare male».