Giro d’Italia 2024 - la tappa di domani Novara-Fossano | percors - altimetr -a, progra -ma, o -ari, tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Dopo un inizio scoppiettante con l’arrivo a Torino e poi il successivo primo arriva in salita ad Oropa,ilvivrà una giornata sulla carta tranquilla. Non ci dovrebbero essere assolutamente scossoni per la classifica generale, ma ad entrare in azione saranno finalmente le ruote veloci, nonostante un finale che potrebbe essere movimentato con un tratto al 4% prima degli ultimi tre chilometri. Tutto comunque sembra portare ad una volata.MMA TERZALunedì 6 Maggio, 166 kmO TERZASi tratta della prima grande occasione per i velocisti. C’è ...