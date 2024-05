Giro d’Italia 2024 - tappa 3 di Fossano in tv | percors - altimetr -a, orari e favoriti

(Di domenica 5 maggio 2024) Novara, 5 maggio– Primo assolo di Tadej Pogacar alcon il successo, in stile Pantani, al Santuario di Oropa. Come il Pirata nel 1999, una foratura a inizio salita aveva fatto perdere contatto allo sloveno che è poi rientrato e ha sfruttato il lavoro di squadra per fare selezione. Alla fine lo scatto portentoso a pochi chilometri dall’arrivo è valso il successo in solitaria con 27 secondi su Daniel Martinez, Geraint Tomas, un ottimo Lorenzo Fortunato, e Florian Lipowitz. Qualche secondo più indietro Cian Uijtdebrokes, leader della Visma. In difficoltà gli altri italiani con Damiano Caruso a 1’29” poco dopo Filippo Zana e Domenico Pozzovivo, mentre ha sofferto Antonio Tiberi, solo 34esimo a 2’24” e preda di una foratura a inizio salita che lo ha tolto di mezzo nel momento della bagarre. La generale vede ora Pogacar in testa con 45” su Thomas e ...

