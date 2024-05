Giro d’Italia 2024 - Robert Gesink è il primo ritirato della Corsa Rosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Ilcomincia a mietere le sue “vittime”. Questa mattina si registra infatti ilritiro in assoluto: a non ripartire per la seconda tappa con arrivo a Oropa e ad abbandonare anzitempo la, caduto ieri a poco meno di 30 chilometri dal traguardo di Torino e arrivato al traguardo con oltre un quarto d’ora di ritardo dal vincitore Narvaez. Nell’incidente, nel quale erano rimasti coinvolti altri corridori, compreso Domenico Pozzovivo (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), il 37enne neerlandese ha riportato una piccola frattura a una mano, come scritto nel comunicato ufficiale del Team Visma Lease a Bike. Per, che era in gara da gregario per il giovane Cian Uijtdebroeks, si trattava ...