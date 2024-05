Ginnastica - le ' Fate' azzurre campionesse europee a Rimini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:57 Camille Rasmussen chiude la finale al volteggio con una sesta piazza (13.199). 16:55 Camille Rasmussen paga 3 decimi di penalità e si ferma a 13.333. 16:53 Quinta piazza per la tedesca con ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali di specialità degli Europei juniores di Ginnastica artistica femminile 2024 . A Rimini continua una rassegna trionfale per ...

Europei di ginnastica artistica, le azzurre fanno il pieno di medaglie - Europei di ginnastica artistica, le azzurre fanno il pieno di medaglie - Con la conquista dell'oro a squadre il bilancio delle azzurre agli europei di ginnastica artistica si chiude con ben otto medaglie conquistate ...

Ginnastica, tutti amano Queen Manila - ginnastica, tutti amano Queen Manila - Manila Esposito ha fatto qualcosa di storico, non solo per la ginnastica artistica italiana, ma anche per quella internazionale. L’esperienza agli Europei di Rimini è stata da 10 e lode, come dimostra ...

Europei di ginnastica artistica, l’ItalBrixia domina e chiude con l’oro a squadre - Europei di ginnastica artistica, l’ItalBrixia domina e chiude con l’oro a squadre - Si conclude in trionfo l’ Europeo dell’Italia targata Brixia, che dopo aver dominato in tutte le prove individuali vince anche l’oro a squadre alla trentacinquesima edizione della rassegna ...