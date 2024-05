LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | Devillard oro al volteggi - le azzurre sognano alle parallele!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:57 Camille Rasmussen chiude la finale alo con una sesta piazza (13.199). 16:55 Camille Rasmussen paga 3 decimi di penalità e si ferma a 13.333. 16:53 Quinta piazza per la tedesca con 13.466. 16:51 Karina Schoenmaier deve accontentarsi di 13.566 sul primo salto, serve un gran secondo punteggio per lottare per il podio. 16:49 Tsukahara con un salto teso con un avvitamento e mezzo. 13.666 per la rumena che, per pochi centesimi, si accomoda in quarta posizione. 16:47 Yurchenko con doppio avvitamento per Ana Barbosu (D:5.0, E:8.7). 16:45 Tuskahara teso con un avvitamento. La francese con una media di 13.866 vola al comando e si assicura una medaglia. 16:43 Ribaltata salto teso con un avvitamento e mezzo quasi perfetto per Coline(14.300). 16:41 Tornando alla ...