Roma inferiore al Leverkusen - innanzitutto nei giocatori | non c'è paragone tra Wirtz e Dybala

Roma 2 maggio 2024 – Xabi Alonso si vendica, sportivamente parlando, della Roma e si aggiudica la sfida dell'Olimpico per 0-2 dopo aver perso il match di andata lo scorso anno. Nella Città Eterna splendono le stelle di Wirtz e Andrich, autori dei due gol vittoria dei tedeschi , ma i giallorossi ... Continua a leggere>>

Roma-Bayer Leverkusen 0-2 Svilar 6: Quando Frimpong gli si presenta a tu per tu ci mette dita, ossa e cuore per coprire lo specchio. Poi no... Continua a leggere>>