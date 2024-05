Fuga dal paradiso di Socotra - i turisti bresciani sono arrivati negli Emirati Arabi

(Di domenica 5 maggio 2024) Brescia, 5 maggio 2024 – L’incubo è finito: l'aereo con 15italiani rimasti bloccati per alcuni giorni nell'isola yemenita diè atterratoUniti. Il gruppo - composto da lombardi, veneti e un riminesei - era partito da Abu Dhabi il 23 aprile con l'unico volo settimanale che porta all'isola. Ma, a causa della guerra civile in atto ormai da anni e le conseguenti difficoltà sui voli, nessuno di loro era potuto rientrare nei tempi previsti., una grande isola al largo dello Yemen in direzione della Somalia, resta una destinazione esplicitamente sconsigliata sul sito dell'Unità di Crisi della Farnesina "Viaggiare Sicuiri”. "Ho appena sentito pochi minuti fa la coppia diatterrati ad Abu ...

