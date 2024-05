Fiorentina Club Brugge 2-1 LIVE | Belotti riporta avanti i Viola

(Di giovedì 2 maggio 2024) Stasera la semifinale di Conference League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronacaStaserasi affrontano nel match valido per la semifinale di Conference League 2023/2024: sintesi5? Gol– Sottil se la sposta sul destro e fa partire una

Subito tanti colpi di scena durante i primi 15? di Fiorentina- Brugge . I viola passano in vantaggio con Sottil, ma i belgi riescono con Vanaken a trovare il pari su rigore. Decisivo l'intervento del VAR, che porta l'arbitro Michael Oliver a rivedere al monitor l'azione che ha portato al tiro dal

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24? NICO GONZALEZ! Sinistro da posizione ravvicinata dell'argentino che non trova di poco lo specchio della porta. 23? BONAVENTURA! Destro dal limite dell'ex Atalanta e Milan murato da un difensore ospite. 21? Rimessa Brugge all'interno della metà campo

fiorentina-club BRUGGE 2-1, SEGUI IL LIVE DI FV! - GOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!! BEEEEELOOOOTTTTTIIIIIIIIIII!!!!! Il Gallo raccoglie la sfera in area dopo una conclusione iniziale respinta da Jackers e si sblocca!! Bellissima girata di Belotti: un gol da

