Fiorello resta in Rai | Da qui non mi muovo Ma su Viva Rai2

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 5 maggio 2024) Da lunedì 6 maggio inizia l'ultima settimana di programmazione diRai 2, il morning show che ha rinvigorito la spenta fascia oraria delle 7 del mattino sulla seconda rete, facendola giungere anche al 20% di share. Numeri importanti, come quelli che hanno caratterizzato anche l'ultima edizione dei David di Donatello che Rai 1 ha trasmesso in prima serata venerdì. Intanto il mattatore e padrone di casa Rosario, intervenuto al Foro Italico per Tennis & Friends, conferma che non andrà via dalla Rai: un sospiro di sollievo per i vertici Rai dopo la fuoriuscita dell'amico Amadeus. “Andare alla Nove? E perché? Io non minon lascio la Rai, ma dopoRai 2 che si conclude il 10 maggio, dico solo che ci vediamo alla prossima idea”. Poi specifica: “quando? Tra un mese, sei mesi, un anno, o mai. Non so, ...