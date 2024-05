Domani l’Europa League Gasp e De Rossi per una finale tutta italiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La Lupa, la Dea e la Viola in campo nella stessa sera per difendere un posto in Europa: appuntamentosera alle 21. In semiè ancora una sfida tra Roma e Bayer Leverkusen (diretta su Rai 1). Molto però è cambiato da maggio 2023, sulle panchine non ci sono più Mourinho e Xabi Alonso. Il Bayer vuole vendicare l’eliminazione dello scorso anno, i giallodi Depuntano alla terzaeuropea consecutiva. Buone nuove: Lukaku e Smalling sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Da valutare le condizioni di Pellegrini. Desta pensando anche se cambiare il modulo, per dare maggiore copertura contro una squadra che non perde da 46 partite e che ha dominato la Bundesliga. Djimsiti al centro della difesa e il tridente d’attacco sono le certezze a cui si aggrappa ...