Far west in piazza Martiri | maxi rissa con lanci di sassi - sedie e bottiglie

(Di domenica 5 maggio 2024) Reggio Emilia, 5 maggio 2023 - Unaè scoppiata oggi pomeriggio indel 7 luglio, nel cuore del centro storico reggiano. Erano circa le 16.30 quando una ventina di giovani si sono affrontati. Alcuni ragazzi erano seduti fuori dalla distesa del bar Cavour. Poi, sono arrivati altri che hanno acceso una furibonda discussione degenerata poi in violenza. Le due fazioni hanno cominciato a fronteggiarsi condi pietre,e bottigliate. Un ragazzo è rimasto ferito, perdendo vistosamente sangue sparso sotto i portici dell'Isolato San Rocco. Il confronto si è poi spostato in mezzo alladi fronte allo sguardo attonito di decine di cittadini che, terrorizzati, si sono rifugiati in via Crispi. I ragazzi hanno cominciato a rincorrersi fino al ...

