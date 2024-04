Carpi - rissa e coltellate in piazza Martiri | sono sette gli indagati

Carpi, 16 aprile 2024 – Erano stati aggrediti a colpi di machete e bastone tanto che uno dei due, un 33enne pachistano era finito in rianimazione. Nelle scorse ore i carabinieri di Carpi, per la brutale aggressione hanno arrestato quattro indagati, tutti pachistani per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Il gruppo sarebbe responsabile della violenta rissa avvenuta lo scorso 7 aprile in via Carlo Marx, in un centro commerciale di ... (ilrestodelcarlino)

Si sono affrontati in strada, precisamente in via Carlo Marx a Carpi e hanno dato vita ad una maxi rissa in cui sono comparse anche mazze da baseball, coltelli e un machete. Protagonisti cinque pakistani, a farne le spese è stato uno di loro, un ragazzo di 33 anni trasportato d'urgenza in ospedale. (ilgiornaleditalia)